Business news: Argentina, corte d'appello boccia la riforma del lavoro di Milei

- La giustizia argentina ha dichiarato incostituzionale la riforma del mercato del lavoro presentata dal presidente, Javier Milei, nel decreto di necessità e urgenza (dnu) varato a dicembre per liberalizzare la struttura economica e produttiva del Paese. La corte d'appello ha infatti confermato che il governo ha facoltà di legiferare solo "in condizioni di rigorosa necessità", e comunque mai se si tratta di norme penali, tributarie, elettorali o di sistema dei partiti. La riforma del mercato del lavoro, portata davanti alla giustizia da un ricorso presentato dal maggior sindacato del Paese (Conferedacion general de trabajo, cgt), non potrà quindi essere approvata con i tempi accelerati previsti dalla costituzione oer il dnu, ma verrà comunque discussa all'interno della cosiddetta "Legge Omnibus", il maxi provvedimento di riforme strutturali del Paese che si dovrebbe iniziare a discutere a breve in Parlamento. (Abu)