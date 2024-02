Business news: nel 2023 produzione industriale Brasile stabile, a dicembre aumento dell'1,1 per cento su mese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione industriale del Brasile ha presentato nel 2023 risultati stabili, con una crescita dello 0,2 per cento su anno. A dicembre, si è registrato un aumento dell'1,1 per cento in comparazione con il mese precedente, il più grande aumento per il mese dal 2021. I dati sono stati pubblicati oggi dall'Istituto nazionale di statistica (Ibge). Il rapporto indica che il risultato è stato positivo in tre delle quattro principali categorie economiche, mentre la categoria dei beni strumentali ha presentato un calo del 11,1 per cento. Nel 2022 l'industria aveva registrato un calo dello 0,7 per cento su anno. (Brs)