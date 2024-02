Usa: presidente Camera Johnson critica accordo del Senato sui confini, "peggio del previsto" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I negoziatori al Senato degli Stati Uniti hanno pubblicato ieri il testo di un accordo bipartisan per rafforzare le leggi federali per la gestione dell’immigrazione e dei richiedenti asilo, dopo che il leader della maggioranza democratica, Chuck Schumer, ha affermato nei giorni scorsi che un voto in aula si terrà entro mercoledì. La proposta contiene una serie di misure tese a ridurre il passaggio di migranti illegali attraverso il confine con il Messico, e anche nuovi fondi per continuare a fornire assistenza militare ad Ucraina e Israele, che i Repubblicani hanno minacciato di bloccare in mancanza di provvedimenti per risolvere la crisi alla frontiera meridionale. L’accordo concordato dal senatore repubblicano James Lankford, insieme al democratico Chris Murphy e alla indipendente Kyrsten Sinema, andrebbe a rafforzare i requisiti necessari per avanzare una richiesta di asilo, oltre ad avviare le procedure di rimpatrio per gli irregolari. “In questo modo non avremo più persone che entrano illegalmente nel Paese e aspettano fino a 10 anni per un processo: faremo giustizia”, ha detto la senatrice Sinema in diretta sull’emittente “Cbs”. Il voto in aula, questa settimana, non rappresenta però un passaggio scontato. Nei giorni scorsi, diversi senatori conservatori hanno criticato la proposta, che potrebbe anche incontrare qualche opposizione tra i progressisti e i membri del caucus degli ispanici. In aggiunta, i repubblicani alla Camera dei rappresentanti hanno già criticato le misure proposte, ritenendole ancora insufficienti per gestire la crisi dei migranti. (Was)