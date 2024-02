Usa: emergenza maltempo in California, centinaia di migliaia di persone senza energia elettrica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue l'emergenza causata dal maltempo nelle regioni costiere della California, spazzate da tempeste e nubifragi che hanno privato centinaia di migliaia di persone dell'energia elettrica. Le piogge intense si sono abbattute ieri su diverse aree del più popoloso Stato Usa, innescando evacuazioni in diverse aree collinari in vista di possibili frane e smottamenti. Stando alle previsioni meteorologiche, il peggio potrebbe arrivare nelle prossime ore, con una corrente atmosferica in arrivo dal Pacifico che scatenerà altri nubifragi nella regione di Los Angeles. (Was)