Israele: a novembre salario medio aumentato del 9,5 per cento su base annua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il salario mensile medio in Israele a novembre 2023 è aumentato del 9,5 per cento rispetto a novembre 2022. Lo ha riferito l’Ufficio centrale di statistica, indicando che il salario medio ha toccato il massimo storico di 12.969 shekel (circa 3.279 euro). Tenendo conto dell’inflazione, il salario medio è aumentato in termini reali del 6 per cento tra novembre 2022 e novembre 2023. Tuttavia, a novembre 2023 il numero dei posti di lavoro è diminuito del 4,9 per cento rispetto a novembre 2022 e del 2,5 per cento rispetto a ottobre 2023. A causa della guerra molti dipendenti sono stati licenziati o messi in congedo non retribuito a causa del rallentamento nell’attività imprenditoriale, e ciò potrebbe aver causato un aumento artificiale del salario medio. (Res)