Roma: Nanni (CC), su Foro Italico già a lavoro, richieste Salvini fuori tempo (2)

- "Nello specifico, su via del Foro Italico, anche a seguito della commissione convocata e dell'atto votato, su indicazione dell'assessora Segnalini che sta seguendo personalmente la vicenda, gli uffici tecnici stanno predisponendo un progetto nel rispetto dei vincoli che pone il codice della strada in tema di larghezza della sezione stradale e tenendo conto del ridotto spazio dello square centrale. Colgo l'occasione – conclude Nanni – per ricordare al Ministro, al Governo e al Parlamento, che la sicurezza stradale non riguarda solo gli interventi che si realizzano sulle strade da parte degli enti proprietari, dipende anche dalle leggi che si approvano o meno e dal loro rispetto attraverso i controlli, come ad esempio l'utilizzo degli smartphone e i limiti di velocità, che sono la prima causa degli incidenti stradali". (Com)