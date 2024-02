Business news: Fmi, crescita Brasile dell'1,7 per cento nel 2024 e dell'1,9 per cento nel 2025

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Brasile chiuderà il 2024 con una crescita economica dell'1,7 per cento su anno. Lo riferisce il Fondo monetario internazionale (Fmi) che ha pubblicato oggi il rapporto "Prospettiva economica mondiale" (Weo, in inglese). La stima anteriore era dell'1,5 per cento. Per il 2025, l'Fmi prevede per il Paese una crescita dell'1,9 per cento, stabile rispetto a quanto stimato nell'ultimo rapporto, pubblicato ad ottobre. "Molte economie continuano a dimostrare una grande resilienza, con una crescita in accelerazione in Brasile, India e nelle principali economie del Sud-Est asiatico" ha dichiarato Pierre-Olivier Gourinchas, economista dell'Fmi, riportato dai media brasiliani. Per quanto riguarda l'America Latina, l'Fmi stima nel 2024 una crescita dell'1,9 per cento, in leggero calo rispetto a quanto stimato a ottobre. Per il 2025, la previsione per la regione è stabile al 2,5 per cento. (segue) (Was)