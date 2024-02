Business news: Cuba, governo rinvia rincaro del carburante dopo "incidente di sicurezza informatica"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di Cuba ha rinviato l'aumento del prezzo di carburante, previsto da oggi, per "un incidente di sicurezza informatica" ai sistemi di commercializzazione. Lo ha riferito la viceministra dell'Economia, Mildrey Granadillo, specificando che il problema è stato causato da un virus esterno. "Le misure del governo per risollevare l'economia andranno in vigore solo quando ci saranno le condizioni per farlo", ha detto Granadillo, senza comunicare una nuova data per l'entrata in vigore della misura e informando la popolazione che "non ci sarà paralizzazione nella vendita". La viceministra ha aggiunto che la misura di aumento dei prezzi è "necessaria per incentivare il risparmio e ridurre la domanda di carburante nel mercato internazionale e destinare le risorse ad altre attività dell'economia". (Mec)