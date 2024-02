Business news: Cile, produzione industriale diminuita del 2,7 per cento a dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione industriale del Cile è scesa del 2,7 per cento su base annua a dicembre 2023, dopo una serie positiva di cinque mesi. Lo ha riferito l’istituto nazionale di statistica (Ine). Il calo è dovuto a una riduzione nei tre settori che compongono il comparto industriale. La produzione manifatturiera è diminuita dell’1,8 per cento, in particolare nella produzione di beni alimentari. In calo anche la produzione mineraria (-3,7 per cento), “in conseguenza della ridotta attività nell’estrazione di metalli e nella lavorazione del rame”, si legge nella nota dell’Ine. La produzione nel settore energetico è diminuita del 2,7 per cento. (Abu)