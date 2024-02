Business news: Perù, società di logistica Dp World raggiunge 1 miliardo di dollari di investimenti nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La multinazionale Dp World, attiva nel settore della logistica e dei trasporti, rende noto di aver effettuato nel 2023 investimenti di circa 1 miliardo di dollari in Perù. Nel porto di Callao, si legge in una nota, l'azienda ha movimentato lo scorso anno un totale di 1,64 milioni di teu (container da 20 piedi), circa il 60 per cento del totale. Concludendo i lavori di costruzione del “Molo bicentenario”, Dp stima di aumentare la capacità a 2,7 milioni di portacontainer, con una lunghezza di 1.050 metri e una superficie di 400 mila metri quadrati. (Brs)