Business news: Messico, nel 2023 rimesse per oltre 63 miliardi di dollari, record della serie storica

- Nel 2023, il totale delle rimesse arrivate in Messico ha toccato quota 63,202 miliardi di dollari, il valore più alto da quando si tiene registro. Lo riferisce la Banca centrale (Banxico) segnalando che il volume è aumentato del 7,6 per cento sul 2022. Con il dato del 2023 le rimesse compiono dieci anni in crescita anche se l'incremento dello scorso anno - il più modesto dal 2015 - è stato inferiore al +12,08 per cento del 2022. (Mec)