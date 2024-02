Business news: Messico, tasso di disoccupazione scende al 2,6 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A dicembre 2023, il tasso di disoccupazione in Messico è sceso al 2,6 per cento. Lo riporta l’istituto nazionale di statistica (Inegi), sottolineando che metà dei lavoratori del Paese si trova ancora nell’economia informale. La popolazione disoccupata a dicembre era pari a 1,6 milioni di persone, su una popolazione economicamente attiva di 60,7 milioni. L’indice è più basso rispetto allo stesso periodo del 2022 (2,7 per cento). Tra la popolazione attiva nel dicembre 2023 erano occupate 59,1 milioni di persone, 1,2 milioni in più rispetto a dicembre dell'anno precedente. (Mec)