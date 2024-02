Business news: Perù, spagnola Grenergy vende vende parchi e fotovoltaici per 139 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda spagnola Grenergy ha concordato la vendita del cento per cento dei suoi impianti eolici e fotovoltaici in Perù per un importo complessivo circa 139 milioni di euro. Secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa "Europa Press", si tratta del parco fotovoltaico Matarani, da 97 megawatt (MW), a Yinson Renewables, un produttore indipendente per un importo di 83,2 milioni di euro ed un altro da 77 MW a Engie Energía Perú. Il trasferimento di questi asset, soggetto all'approvazione dell'Istituto nazionale per la difesa della concorrenza e la protezione della proprietà intellettuale del Paese latinoamericano, dovrebbe essere completato nella prima metà di quest'anno. (Spm)