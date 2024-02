Business news: Fmi stima inflazione Argentina del 150 per cento nel corso del 2024, necessarie riforme fiscali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha stimato per l’Argentina un’inflazione del 150 per cento nel 2024, rispetto al picco del 211 per raggiunto nell'anno appena concluso. “Stimiamo che l’inflazione cali nel corso dell’anno, per poi continuare a diminuire successivamente”, ha detto l’economista capo dell’Fmi, Pierre Olivier Gourinchas, nel corso della conferenza stampa in cui è stato presentato il rapporto dell'istituto sulle prospettive economiche mondiali. Gourinchas ha spiegato la crescita dell’inflazione nel Paese indicando le "condizioni di partenza deteriorate”: una crescita molto veloce dell’offerta monetaria e un ampio finanziamento della spesa pubblica. “Ora l’attuale amministrazione sta provando a raggiungere un consolidamento fiscale adeguato, e cioè sta cercando di raggiungere un avanzo primario del 2 per cento del Pil, un processo necessario”, ha continuato Gourinchas, “perché la causa del processo di inflazione è che c’è stato un grande finanziamento monetario e i conti devono tornare a consolidarsi e stabilizzarsi”. Allo stesso tempo, ha segnalato l'economista capo dell'Fmi, l’aumento dell’inflazione è determinato anche dalle misure di “rimozione delle distorsioni dei prezzi”, come la svalutazione del peso e la rimozione di alcuni sussidi, messe in campo dall’amministrazione dello stesso presidente Javier Milei. “Queste misure sono necessarie, ma nel breve termine portano a un aumento dell’inflazione”. Per stabilizzare la situazione argentina, sostiene l’Fmi, il consolidamento fiscale messo in atto dal governo “deve essere attuato in modo duraturo”. (Abu)