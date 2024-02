Stellantis: Calenda, in Italia ci occupiamo di emergenze quando è troppo tardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

19 luglio 2021

- "Sono cinque anni che battiamo sulla crisi, prima di Magneti Marelli, poi di Stellantis nell’assoluto silenzio della politica, troppo impegnata a parlare di Peppa Pig, dell’ultima polemica sulle parole di Salvini, della Meloni o di qualcuno della sinistra", evidenzia su X il leader di Azione, Carlo Calenda. "E in questi anni di silenzio, quella che era una crisi che poteva essere gestita è diventata un’emergenza e questo è quello che accade in Italia: non ci occupiamo delle cose che contano, ci occupiamo solo delle emergenze e solo quando è troppo tardi", conclude. (Rin)