Roma: Zaratti (Avs), Cpr luoghi di umanità dimenticata, vanno chiusi

- "Luoghi dove l’umanità è dimenticata non possono esistere. I Cpr costringono essere umani a vivere in condizioni disperate, saranno sempre fonte di disordini e drammi", dichiara Filiberto Zaratti, capogruppo di Alleanza verdi e sinistra nella commissione Affari costituzionali della Camera. "Mentre il governo Meloni li apre in Albania, al riparo dalla nostra stampa e lontano dall’opinione pubblica, noi diciamo che i Centri di permanenza per il rimpatrio vanno chiusi. Grande solidarietà a tutti gli ospiti e al personale del Centro di Ponte Galeria sconvolti dal drammatico suicidio del giovane originario della Guinea, Ousmane Sylla. Il nostro pensiero e la solidarietà ai familiari del ragazzo. Chiediamo - conclude - che il suo ultimo disperato desiderio venga esaudito: chiedeva che il suo corpo venisse portato in Africa. Almeno questo le nostre autorità possono garantirlo". (Rin)