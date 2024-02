Gaza: militari Israele, irruzione nel quartier generale della Brigata Khan Yunis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I militari della Brigata Givati hanno fatto irruzione nel quartier generale principale della Brigata Khan Yunis del movimento islamista palestinese Hamas nel sud della Striscia di Gaza, utilizzato per l’addestramento in vista dell’assalto del 7 ottobre in Israele. Lo riferiscono le Forze di difesa israeliane (Idf) su X, diffondendo materiale fotografico. Il sito, noto come avamposto di Al Qadsia, ospitava anche l’ufficio di Muhammad Sinwar, un alto comandante militare di Hamas e fratello del leader del gruppo a Gaza, Yahya Sinwar, secondo le Idf. Nel sito è stato scoperto un campo di addestramento con ingressi finti alle comunità israeliane, basi delle Idf e veicoli militari, affinché Hamas potesse simulare e prepararsi agli attacchi del 7 ottobre. In un’altra parte del complesso si trovava un centro di comando di Hamas e uffici appartenenti agli alti comandanti della Brigata Khan Yunis, nonché un deposito di missili e un tunnel che conduceva a una vasta rete sotterranea, secondo le Idf. Nelle vicinanze, inoltre, i militari hanno trovato anche un sito di produzione di armi. Quando i militari sono arrivati per fare irruzione nell'avamposto, le truppe hanno scoperto che Hamas aveva piazzato trappole esplosive nell'area, che sono stati neutralizzati dai genieri. Gli uomini armati di Hamas hanno anche tentato di tendere un'imboscata alle truppe da un'area vicino all'avamposto. Gli agenti hanno aperto il fuoco e le truppe hanno risposto con il fuoco dei cecchini, il bombardamento dei carri armati e gli attacchi aerei, uccidendoli tutti, aggiungono le Idf. (segue) (Res)