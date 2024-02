Business news: Argentina, il ministero delle Infrastrutture verrà accorpato a quello dell’Economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell’Economia dell’Argentina assorbirà quello delle Infrastrutture, dopo le dimissioni del titolare di quest’ultimo, Guillermo Ferraro. Lo ha comunicato la presidenza argentina in una nota. “Nei prossimi giorni Ferraro presenterà la rinuncia per ragioni personali”, si legge nel testo, “e si procederà con il piano di accorpare il ministero delle Infrastrutture a quello dell’Economia”. La nota spiega che “questa misura darà maggiore coerenza alla politica economica del governo e permetterà di adeguare il bilancio all’attuale contesto di crisi”. La misura era stata anticipata venerdì 26 gennaio dal ministro dell’Economia, Luis Caputo, in una conferenza stampa. Secondo i media locali, le dimissioni di Ferraro sono state spinte dal presidente, Javier Milei, perché il ministro uscente avrebbe fatto filtrare alla stampa informazioni riservate del governo e in particolare la dichiarazione di Milei di “lasciare senza un soldo” i funzionari che si sarebbero opposti alle sue politiche economiche. (Abu)