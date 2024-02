© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro degli appuntamenti per domani a Roma e nel LazioROMA CAPITALE- La presidente dell'Assemblea capitolina Svetlana Celli partecipa all'inaugurazione del campo polivalente I.C. Elisa Scala in via Rocca Cencia 39 a Roma (ore 10)- L'assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale Sabrina Alfonsi effettua un sopralluogo al cantiere di messa a dimora di alberature stradali. Via di Sacco Pastore a Roma (ore 10)VARIE- Inaugurazione dell'anno giudiziario al Consiglio di Stato alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, del Sottosegretario di Stato Alfredo Mantovano e delle più alte cariche dello Stato. Presentazione della relazione sull’attività della Giustizia amministrativa. Consiglio di Stato a Palazzo Spada in piazza Capo di Ferro a Roma (ore 11)(Rer)