Business news: Messico, economia in crescita del 3,1 per cento nel 2023

- Nel 2023, l’economia del Messico è cresciuta del 3,1 per cento. Lo rende noto l’istituto nazionale di statistica (Inegi). La crescita rappresenta una decelerazione rispetto al dato del 2022, dove l’espansione dell’economia era al 3,9 per cento, ed è al di sotto della previsione della Banca centrale, che aveva stimato un incremento del 3,3 per cento. Il settore primario ha mostrato una crescita del 2,2 per cento su anno; quello manufatturiero (industria ed elettricità) una crescita del 3,6 per cento su anno. Il settore terziario ha registrato una crescita del 2,9 per cento su anno. (Mec)