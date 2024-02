Roma: giovane ghanese si impicca a Ponte Galeria, sinistra chiede chiusura Cpr (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la consigliera regionale del Pd del Lazio, Marta Bonafoni, nel centro, in queste ore, i migranti sarebbero in protesta per quanto accaduto. Il corpo del giovane senza vita "lo hanno trovato le altre persone trattenute nel centro, che da ore sono in protesta per la morte del compagno e per le condizioni in cui sono costretti a vivere nella struttura - ha spiegato Bonafoni -. Aspettiamo ovviamente che le autorità competenti facciano chiarezza sulla tragica morte del ragazzo. Sono stata più volte in visita al Cpr di Ponte Galeria. Non c'è certo bisogno di capire le dinamiche del fatto accaduto questa mattina, per dire che la struttura alle porte di Roma sia un luogo assolutamente inumano: i Cpr vanno chiusi e va radicalmente ripensato il modello di accoglienza delle persone che arrivano nel nostro Paese". (Rer)