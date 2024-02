Difesa: al via a Riad la fiera World Defense Show 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa saudita e vice presidente del Consiglio di amministrazione dell'Autorità generale per le industrie militari (Gami), il principe Khalid bin Salman bin Abdulaziz, ha inaugurato oggi a Riad il World Defense Show 2024. La seconda edizione dell'evento si concluderà giovedì 8 febbraio. Alla fiera partecipano oltre 773 espositori in rappresentanza di più di 75 paesi, insieme a numerosi enti governativi e aziende leader locali e internazionali nel settore della difesa e della sicurezza. Ahmad al Ohali, governatore di Gami, ha ricordato che nell'ambito del piano di sviluppo saudita Vision 2030 Riad mira a localizzare il 50 per cento delle spese per la difesa. Alla fine del 2022, l'Arabia Saudita ha localizzato il 13,6 per cento della produzione. (Res)