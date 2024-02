Roma: Fratoianni (Avs), Cpr sono dolore e morte, chiuderli subito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Cpr con il carico di "dolore e morte sono una macchia per il Paese, chiuderli subito. E di fronte alla strage infinita dentro le carceri la destra e i suoi ministri non si voltino dall'altra parte. Da sempre denunciamo la vergogna dei Cpr nel nostro Paese, da anni non ci stanchiamo di urlare che sono dei luoghi terribili di degrado dove viene calpestata la dignità delle persone", afferma il segretario nazionale di Sinistra italiana Nicola Fratoianni, parlamentare dell'Alleanza verdi e sinistra. "La magistratura ha finalmente aperto decine di inchiesta, con arresti di persecutori e con il sequestro di aziende di approfittatori. Ma non può bastare: i continui morti e i suicidi in questi luoghi di carcerazione sono una macchia sul nostro Paese. Il governo Meloni e i suoi ministri, invece di voler aumentare i Cpr cambino strada, si chiudano questi veri e propri lager. Subito. Così come questa destra al governo non deve continuare a voltarsi dall'altra parte di fronte ad un'altra vergogna di Stato: la strage infinita con i tanti, continui, troppi suicidi nelle carceri italiane ha raggiunto ormai un livello insopportabile. Ma davvero pensano - conclude Fratoianni - che non risolvere i problemi del sovraffollamento, del poco personale presente, delle condizioni sempre più precarie della vita dei detenuti e di chi deve custodirli, sia il modo migliore per affrontare i problemi della sicurezza e delle carceri del nostro Paese?" (Rin)