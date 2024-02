Violenza donne: Zanella (Avs) a Calderoli, servono soluzioni, non inutili vendette

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stavolta scende in campo il ministro Calderoli per riproporre il mantra del celodurismo leghista, la castrazione chimica: io dico basta alla propaganda sul corpo vivo delle donne", afferma la presidente di Alleanza verdi e sinistra alla Camera Luana Zanella. "Occorrono soluzioni affinché i maschi accettino l’indipendenza e la soggettività femminile. Calderoli, invece, pensa alla vendetta: scusi ministro, come intende impedire le violenze con la castrazione chimica? Agendo forse anticipatamente e in modo indiscriminato? Basta sciocchezze", conclude. (Rin)