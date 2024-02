Gaza: militari Israele, irruzione nel quartier generale della Brigata Khan Yunis (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso delle operazioni nel sud di Gaza, i militari hanno individuati miliziani di Hamas nascosti fra i civili nei rifugi nell'area occidentale di Khan Yunis. Nei giorni scorsi, circa 120.000 palestinesi sono stati evacuati dal campo di Khan Yunis attraverso un corridoio umanitario istituito dalle Idf. Tra i 120.000 che si muovevano attraverso il corridoio, le truppe della Brigata Givati hanno catturato circa 500 presunti terroristi e li hanno consegnati ai loro colleghi per essere interrogati in Israele. Alcuni sono sospettati di essere coinvolti negli attacchi del 7 ottobre, secondo fonti militari. Le truppe della Brigata Givati hanno ucciso circa 550 agenti di Hamas nelle battaglie nell'area di Khan Yunis nelle ultime settimane, e altri 250 in attacchi aerei diretti dalla Brigata, dicono le fonti. Solo oggi, nel campo di Khan ounis, le truppe della Givati hanno ucciso 14 uomini armati. Durante i combattimenti sono morti otto militari. (Res)