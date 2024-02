Roma: Nanni (CC), su Foro Italico già a lavoro, richieste Salvini fuori tempo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Viste le sollecitazioni fatte dal ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini sulla sicurezza stradale di Via del Foro Italico "vorrei precisare che lo scorso anno è stata convocata la commissione Lavori pubblici su mia richiesta e che a dicembre è stato approvato all'unanimità un ordine del giorno a mia firma in cui l'Assemblea capitolina chiedeva l'installazione di protezioni centrali proprio su quella strada e su altre arterie a scorrimento veloce come Via Leone XIII e Via di Tor Bella Monaca, nei tratti in cui ne sono sprovviste". Così in una nota Dario Nanni consigliere comunale della lista Civica Calenda e presidente della commissione Giubileo di Roma. "Da cittadino romano prima ancora che da amministratore - aggiunge - noto con piacere l'attenzione rivolta da un ministro della Repubblica a un problema specifico della nostra città, ma vorrei rassicurarlo sul fatto che non solo ne eravamo a conoscenza, ma che stiamo lavorando, come del resto su tante altre criticità. Preciso, ci stiamo lavorando, perché lavoriamo nell'interesse della nostra città e non del partito o dello Lista in cui siamo stati eletti". (segue) (Com)