Roma: Converti (Pd) Biolghini (Rf), al Cpr Ponte Galeria tragedia annunciata

- Quella accaduta, al Centro di permanenza per ii rimpatrio di Ponte Galeria è "una tragedia annunciata: chiediamo la chiusura immediata del Cpr. Si intervenga subito per evitare tragedie". Lo affermano in una nota le consigliere capitoline del Pd, Nella Converti, Presidente Commissione Politiche Sociali di Roma, e di Roma futura, Tiziana Biolghini, delegata Pari Opportunità e Politiche sociali di Città metropolitana di Roma. "Abbiamo sempre denunciato lo stato di degrado e condizioni disumane che vivono le persone chiuse dentro dei veri e propri lager, dove non sono rispettate le minime condizioni igieniche e dei diritti umani - spiegano -. Una situazione al collasso che non può essere più tollerata. Un ragazzo che si toglie la vita per una situazione ormai arrivata a livelli disumani è davvero insopportabile". (segue) (Com)