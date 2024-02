Business news: commercio estero Messico, avanzo di 4,2 miliardi di dollari a dicembre 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A dicembre del 2023 il commercio estero del Messico ha registrato un avanzo di 4,2 miliardi di dollari, in netta crescita sui 983 milioni di dollari toccati nello stesso mese del 2022. Lo rende noto l’istituto nazionale di statistica (Inegi). In tutto il 2023, la bilancia commerciale ha accumulato un passivo di 5,6 miliardi, rispetto ai 26 miliardi del 2022. Il valore delle esportazioni del Messico nel 2023 ha raggiunto 49 miliardi di dollari, di cui 46,6 esportazioni non petrolifere, mentre 2 miliardi è il valore delle esportazioni di petrolio. Nel complesso le esportazioni hanno registrato una riduzione dello 0,2 per cento, composta da un calo dell’8,7 per cento nelle esportazioni petrolifere e un aumento dell’0,4 per cento in quelle di altri settori. (Mec)