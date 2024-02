Business news: Brasile, nel 2023 deficit primario di 47 miliardi di dollari, il più grande dal 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2023 il governo del Brasile ha registrato un deficit primario di 230,5 miliardi di reais (l'equivalente di circa 47 miliardi di dollari), il secondo peggior risultato della serie storica (iniziate nel 1997). È quanto emerge dal rapporto presentato oggi dal Tesoro. La differenza tra entrate e uscite, al netto delle spese per gli interessi sul debito, ha rappresentato il 2,1 per cento del prodotto interno lordo (pil), ben più dell'1 per cento fissato come obiettivo dal ministro delle Finanze, Fernando Haddad. Per trovare un risultato peggiore occorre risalire al 2020, anno della pandemia, quando il passivo ha toccato quota 940 miliardi di reais. (Brs)