Catania: Calderoli, orrore per stupro 13enne, serve castrazione chimica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In questo caso specifico, nell’orrore avvenuto a Catania, ritengo però doverosa una riflessione - continua il senatore della Lega -: questi sette accusati sono tutti ragazzi egiziani entrati irregolarmente sul nostro territorio, ragazzi che abbiamo accolto nelle comunità, cui abbiamo dato la possibilità di costruirsi un futuro qui da noi facendoli studiare, avviandoli ad una professione, e questo è il modo di ringraziare chi li ha accolti? Come ho già detto prima ritengo lo stupro equiparabile ad un omicidio per la sua gravità, indipendentemente da chi lo commetta, italiani o stranieri, ma in questo caso è ancora più grave che chi ha ricevuto da noi accoglienza, alloggio, istruzione, la possibilità di avere un futuro, ci ripaghi in questa maniera. Per loro è questa l’integrazione?". (Rin)