Turismo: Aurigemma alla Bit di Milano, il Lazio è patrimonio mondiale

- Il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, oggi ha partecipato all'inaugurazione della Bit a Milano. "Il Lazio - ha detto - con le sue bellezze e i suoi luoghi suggestivi, è pronto a promuoversi come una destinazione turistica completa: storia, spiritualità, cultura, arte, natura e gastronomia di eccellenza. Con i suoi siti archeologici e le ville storiche, come la Villa Adriana di Tivoli e le necropoli etrusche di Cerveteri, che sono patrimonio dell'Unesco, la regione rappresenta un patrimonio per il mondo intero. Oggi, abbiamo inaugurato la Bit di Milano, la borsa internazionale del turismo. Occasione importante anche per promuovere le bellezze del Lazio e comprendere le esigenze delle categorie coinvolte nel settore turistico". (segue) (Com)