Roma: Converti (Pd) Biolghini (Rf), al Cpr Ponte Galeria tragedia annunciata (2)

- "Non possiamo più tacere di fronte a questi episodi; con molta fatica burocratica siamo riuscite a visitare il Cpr - aggiungono Converti e Biolghini - e abbiamo potuto constatare l'assenza di ogni condizione umana. Per questo chiediamo a gran voce la chiusura di questi luoghi che,oltretutto, non raggiungono neanche lontanamente l'obiettivo che si prefiggono: cioè il rimpatrio di persone che così facendo subiscono solo trattamenti inumani e degradanti. Solleciteremo una interpellanza parlamentare, per chiamare a rispondere il governo sulla gestione dei Cpr. Al Ministro dell'interno Piantedosi, chiediamo misure urgenti: si intervenga immediatamente e non lasci in balia di se stesse persone che arrivano a compiere gesti estremi come questo di oggi. C'è bisogno di umanità, ma anche di rispettare Convenzioni e leggi che in questi centri sembrano vengano disattesi." (Com)