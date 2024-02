© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in LombardiaIn occasione della Giornata Nazionale di prevenzione contro lo spreco alimentare, la vicesindaco con delega alla Food Policy Anna Scavuzzo presenta i dati sulle eccedenze alimentari recuperate negli Hub di quartiere e le nuove azioni contro lo spreco alimentare portate avanti dal Comune di Milano insieme ai partner ed enti del Terzo settore dopo la vittoria dell'Earthshot Prize 2021, prestigioso riconoscimento internazionale dedicato alle migliori soluzioni per proteggere l'ambiente. All'evento intervengono anche Catriona Graham (Console Generale britannica a Milano), Carlo Mango (Fondazione Cariplo), Cesare Ferrero (Foody Sogemi - Mercato Agroalimentare di Milano), Giovanni Bindella (Assolombarda), Raffaella Cagliano (Politecnico di Milano) e Angela Melodia (Fondazione Snam).Palazzo Marino, Sala Alessi (ore 11)L’assessore al Bilancio e Patrimonio, Emmanuel Conte, porta il saluto dell’amministrazione alla presentazione delle nuove sale del Museo della Filosofia.Rettorato dell'Università degli Studi, via Festa del Perdono, 7 (ore 11:30)Si riunisce il consiglio comunalePalazzo Marino (ore 16:30)REGIONEL'assessore alla Cultura Francesca Caruso, e la collega al Turismo, moda e marketing territoriale, Barbara Mazzali, partecipano all'incontro dedicato ai siti Unesco della Lombardia nell'ambito della Bit (Borsa internazionale del Turismo) di Milano.Bit Fiera Milano Allianz MiCo, Stand di Regione Lombardia, viale Scarampo (ore 11)L'assessore a Turismo, moda e marketing territoriale Barbara Mazzali, interviene alla presentazione di “Lombardia style” nell'ambito della Borsa Internazionale del Turismo.Bit Fiera Milano Allianz MiCo, Stand di Regione Lombardia, viale Scarampo (ore 15)L'assessore ai Trasporti e mobilità sostenibile, Franco Lucente, presenta due nuovi treni Caravaggio operativi sulla tratta Milano Mortara.stazione Porta Genova (ore 15)VARIESafer internet day 2024: Telefono Azzurro organizza una giornata di dibattito sul futuro dei ragazzi nel digitale.Politecnico di Milano, Aula Magna, piazza Leonardo Da Vinci, (ore 9)Cerimonia di avvio lavori per la nuova stazione di Bergamo e per il raddoppio della linea ferroviaria Ponte San Pietro-Bergamo. Sono presenti Matteo Salvini, Vicepresidente del Consiglio dei ministri e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti; Claudia Terzi, assessore alle Infrastrutture e opere pubbliche di Regione Lombardia; Giuseppe Forlenza, Prefetto di Bergamo; Giorgio Gori, Sindaco di Bergamo e Gianpiero Strisciuglio, Amministratore Delegato e Direttore Generale RFI.Stazione di Bergamo, binario 1, (ore 9:15)Wanderlust: il futuro del turismo è oggi. Un momento di confronto con gli stakeholder sugli scenari e le tendenze dei prossimi anni tra transportation, hospitality, sicurezza e, soprattutto, piacere di viaggiare. Interviene Maria Carmela Colaiacovo, Presidente di Associazione Italiana Confindustria AlberghiBIT, Allianz MiCo, Sala Amber 3, viale Scarampo (ore 10:30)Il Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini è presente alla consegna della prima “targa storica” per mezzi d’epoca.Direzione Provinciale della motorizzazione Via Boschetto, 49 Cremona (ore 12:30)Fili tesi: 30 anni di spazio aperto ai servizi. Intervengono, tra gli altri: Maria Grazia Campese, Presidente Spazio Aperto Servizi; Lamberto Bertolé, assessore a Welfare e salute del Comune di Milano; Claudia Sorlini; Vicepresidente Fondazione CariploTalent Garden Studios Via Calabiana 6/A (ore 17:30)Convegno "Le prospettive dell’economia internazionale: mercati, imprese e rischi politici in un anno elettorale" organizzato da Aspen Institute, Assolombarda, Pirelli. Partecipano: Giulio Tremonti (Presidente Commissione Affari Esteri Camera dei Deputati, Presidente Aspen Institute Italia): Alessandro Spada (Presidente Assolombarda); Marco Tronchetti Provera (Vice Presidente Esecutivo Pirelli); Giampiero Massolo (Presidente ISPI); Leopoldo Attolico (Managing Director Citigroup); Emma Marcegaglia (Amministratore Delegato Gruppo Marcegaglia); Giovanni Gorno Tempini (Presidente, Cassa Depositi e Prestiti) e Marta Dassù (Direttrice di Aspenia)Via Pantano, 9 (ore 18)(Rem)