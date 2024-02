Business news: Brasile, nel 2023 spese per investimenti del governo aumentate dell'81 per cento su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2023 le spese per investimenti compiute dal governo federale del Brasile sono aumentate dell'81 per cento su anno. Lo riferisce l'istituto di ricerca Ipea (Instituto de pesquisa economica aplicada) parlando di un valore complessivo di 70,7 miliardi di reais (l'equivalente di circa 13,1 miliardi di euro), contro i 39,1 del 2022. Gli investimenti pubblici erano stati compressi in omaggio alla norma costituzionale fissata nel 2017, che imponeva un tetto alla spesa del governo. Provvedimento che è stato rivisto in senso più permissivo dal governo del presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva. (Brs)