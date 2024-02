Taiwan: governo sanziona società di difesa russa "I Machine", importava elementi da Taipei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Economia di Taiwan ha imposto sanzioni alla società russa I Machine, alla quale le aziende di Taipei non potranno da ora fornire i propri prodotti. In un comunicato, il ministero sottolinea che queste misure sono state adottate per controllare la produzione di armi e salvaguardare la reputazione delle aziende taiwanesi, un fattore cruciale per le “future vendite globali”. Attualmente, l'elenco delle sanzioni di Taiwan comprende circa 1900 organizzazioni associate alla Russia. Il governo di Taiwan ha ordinato ai produttori di interrompere i legami con gli acquirenti russi e di rispettare il divieto di fornire beni ad alta tecnologia alla Russia. I fornitori hanno il compito di identificare l’acquirente finale quando esportano verso Paesi ad alto rischio di riesportazione verso Russia o Bielorussia, tra cui Turchia, Emirati Arabi Uniti, alcuni Stati dell’Asia centrale. Il governo di Taipei ha aumentato di 15 volte le sanzioni per le esportazioni illegali verso la Russia, che ora ammontano a 1 milione di yuan (32 mila dollari). I Machine era stata oggetto di un'indagine dei siti di informazione “The Insider” e “The Reporter” per aver fornito macchine utensili taiwanesi al complesso militare-industriale russo.(Res)