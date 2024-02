Università: al via campagna social Mur per Settimana delle Stem

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sarà il futuro delle Stem, scienze, tecnologie, matematica e ingegneria". È la pioniera dell’ingegneria aerospaziale, Amalia Ercoli Finzi, ad aprire la campagna social del ministero dell’Università e della Ricerca (Mur) che accompagnerà la Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche. Da oggi e fino a domenica 11 febbraio - informa una nota - la campagna "Io sono Stem" proporrà sui profili social del Mue la testimonianza di alcune delle personalità scientifiche italiane più note: dal premio Nobel Giorgio Parisi, alla fisica Lucia Votano, dal neuroscienziato Giulio Deangeli, all’astronoma Marica Branchesi, al biologo marino Mauro Celussi a, appunto, Amalia Ercoli Finzi. La campagna social del Mur è rivolta in particolare ai ragazzi e alle ragazze alle prese con la scelta del percorso di studi con l’obiettivo di promuovere le discipline tecnico-scientifiche. "Questo messaggio è dedicato a tutti i giovani e alle giovani che stanno scegliendo il loro futuro - ha spiegato Amalia Ercoli Finzi -. Futuro che sarà assolutamente luminoso e meraviglioso perché si avvarrà di quelle tecnologie che governeranno la parte del loro stesso futuro - ha spiegato -. È chiaro che per arrivare a queste materie bisognerà prepararsi, bisognerà mettersi con grandissimo impegno e determinazione perché la determinazione non garantisce il successo ma rende le cose possibili. I giovani - ha concluso la scienziata - devono pensare al futuro in termini di generosità. Il futuro deve essere la realizzazione dei loro sogni ma col benessere di tutti". (segue) (Com)