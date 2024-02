Venezuela: Maduro annuncia rimpasto di governo, sostituiti i ministri di Lavoro, Comuni, Uguaglianza di genere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Venezuela, Nicolás Maduro, ha annunciato un rimpasto di governo che prevede la sostituzione di diversi collaboratori, fra i quali il ministro del Lavoro Francisco Torrealba e quello dei Comuni Jorge Arreaza, già vicepresidente e ministro degli Esteri. In un messaggio pubblicato su X, Maduro ha ringraziato Arreaza per il suo "lavoro straordinario nei comuni, nelle basi del popolo”, ed annunciato la nomina al suo posto di Guy Vernaez. "Ho nominato come nuovo ministro del Potere Popolare dei Comuni Guy Vernaez, che ha svolto un ottimo lavoro nel Consiglio federale del governo. Continuiamo ad avanzare con il Potere popolare, a partire dal territorio. Insieme al Popolo, Sempre!" , ha scritto sul social. Dheliz Álvarez è stato poi scelto come ministro per le Donne e l'Uguaglianza di Genere. "Con la sua esperienza, rilancerà e darà priorità all'imprenditoria femminile e ad altri importanti progetti di inclusione sociale e di empowerment”, ha aggiunto il presidente ringraziando la ministra uscente, Diva Guzman. Come titolare del ministero del Commercio nazionale. Maduro ha quindi annunciato la nomina di Luis Villegas, sottolineando che “faremo ulteriori progressi nella ripresa e nel rinvigorimento dell'economia. Il Venezuela deve essere un paese potente!”, mentre al posto del ministro del Lavoro Torrealba ci sarà Alexis Corredor. "Lui, con la sua esperienza e forza, si unisce al lavoro per la classe operaia venezuelana. Sempre mano nella mano con i lavoratori di base. Lotteremo e vinceremo. Vinceremo!", ha scritto ancora Maduro. (Vec)