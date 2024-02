Gaza: banca israeliana Leumi blocca il conto bancario di Unrwa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La banca israeliana Leumi ha deciso di bloccare il conto bancario dell'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso ai rifugiati palestinesi (Unrwa) per timore che i fondi depositati sul conto destinati ad aiutare i civili finiscano a soggetti legati a gruppi terroristici. E' quanto si legge in una lettera inviata dalla banca a Unrwa, riferiscono i media israeliani. Leumi avrebbe reali sospetti che i fondi dell'agenzia vengano utilizzati per scopi terroristici contro Israele. (Res)