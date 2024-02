Roma: giovane ghanese si impicca a Ponte Galeria, sinistra chiede chiusura Cpr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un giovane, tra i 21 e i 22 anni, originario del Ghana si è impiccato nel Centro di permanenza per il rimpatrio di Ponte Galeria a Roma. A confermare il suicidio, per impiccagione, sono stati diversi parlamentari di centrosinistra che sono in contatto con le associazioni che operano nel circuito dell'accoglienza dei migranti e del controllo delle strutture detentive. La polizia ha fatto sapere di essere intervenuta sul posto e di aver ritenuto, da una prima analisi, che si potesse trattare di un suicidio intorno alle 14 di oggi. I contorni della vicenda sono ancora in via di definizione. Tuttavia dai dettagli resi noti dai parlamentari è emerso che il giovane era trattenuto da ottobre al Cpr di Roma, presso il quale era arrivato a seguito di un trasferimento da un centro di Trapani. Prima di morire il ragazzo ha lasciato sul muro un ritratto di se stesso accompagnato da un testo in cui affermava di non resistere più e manifestava la speranza che il suo corpo fosse portato in Africa dove la sua anima avrebbe riposato in pace. (segue) (Rer)