Cile: incendi, autorità confermano almeno 56 morti (2)

- La ministra ha citato due situazioni che "preoccupano" al momento le autorità. Innanzitutto, "le difficoltà inedite nel portare avanti le evacuazioni. Abbiamo perso vite per queste difficoltà. L'appello è a riporre la massima attenzione e seguire le istruzioni", ha detto la ministra avvertendo che le unità di soccorso sono istruite, "in caso di necessità, a portare a termine le evacuazioni anche facendo uso della forza". In secondo luogo, Tohà ha detto di disporre di "prove serie che l'origine del più grave di questi incendi, quello che si è verificato a Las Tablas, potrebbe essere stata intenzionale. Ci sono sempre voci di questo tipo, ma in questa opportunità le prove arrivano da persone di fiducia, e rappresentano motivo di grande preoccupazione", ha aggiunto. (Abu)