Milano: Santanchè, digitale per turismo competitivo e sostenibile

- "Il digitale rappresenta, al tempo stesso, una sfida e un importante driver di sviluppo per un’industria turistica sempre più competitiva e sostenibile. A tal proposito, colgo l’occasione per rinnovare l’invito agli operatori presenti a raggiungere le imprese già salite a bordo del Tdh (italia.it) – l’hub digitale per il comparto lanciato dal ministero – e poter accedere, così, a un insieme di servizi volti a far conoscere la propria attività e reperire informazioni utili, dati di settore, momenti di approfondimento e iniziative a favore della crescita delle aziende e dell’intero ecosistema”. Così il ministro del Turismo Daniela Santanchè intervenendo all’evento di Welcome Travel Group nell’ambito di Bit 2024, dopo aver ringraziato, in apertura, agenzie di viaggio e tour operator per il prezioso lavoro svolto per il comparto. (Com)