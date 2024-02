Energia: Fratoianni (Avs), rompere ricatto di lobby fonti fossili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "C'è ben poco da essere orgogliosi della sentenza di un tribunale amministrativo che alcune settimane fa ha dato ragione sulle scelte e sulle procedure che hanno portato all'interno del porto della città di Piombino l'installazione di una nave rigassificatrice, nel nome di un'emergenza energetica che serviva esclusivamente alla lobby imprenditoriale dell'energia fossile", scrive il segretario nazionale di Sinistra italiana Nicola Fratoianni, parlamentare dell'Alleanza verdi sinistra, sulla pagina Facebook di Sinistra italiana Toscana. "C'è ben poco da essere orgogliosi, perché quelle procedure sono state cambiate in corso d'opera da istituzioni e da forze politiche che hanno piegato il diritto ambientale e il diritto alla sicurezza dei cittadini a precisi interessi economici. Come lo si può definire con queste premesse un percorso autorizzativo corretto? E c'è ben poco da essere orgogliosi, perché quella sentenza - prosegue - lascia per il futuro un pesante macigno sulla possibilità di associazioni ambientaliste e comunità locali di poter dire la propria di fronte a future speculazioni ed interventi devastanti sull'ambiente nei territori del nostro Paese". (segue) (Rin)