Energia: Fratoianni (Avs), rompere ricatto di lobby fonti fossili (2)

- "Per questo la nostra solidarietà e il nostro sostegno vanno alle associazioni ambientaliste che hanno supportato questa battaglia legale e che sono state pesantemente punite. Ed è un pessimo messaggio in questa fase politica che vive il nostro Paese, in cui i tentativi tendenti a far prevalere indirizzi autoritari sono sempre più evidenti e insistenti. Non è un bel periodo per chi crede nella partecipazione e nel coinvolgimento dei cittadini in tutte le sue articolazioni sociali. Eppure - aggiunge Fratoianni - proprio perché si parla di sicurezza e di tutela ambientale questa dovrebbe essere la priorità. Cercare ora di cancellare tutto ciò che avvenuto in questi ultimi anni nel contrastare questa imposizione non solo è sbagliato, ma non aiuta per il futuro: le ragioni che ci hanno portato a dire che l'Italia non può diventare l'hub europeo del gas, e che Piombino non può essere l'avamposto di questo disegno miope su cui lavora l'attuale governo della destra e su cui anche il governo Draghi ha lavorato e si è impegnato, stanno ancora tutte lì. Non è il tempo della rassegnazione o del chinare la testa, come taluni notabili probabilmente auspicano, e limitarsi a confidare nella speranza che fra 3 anni la Golar Tundra levi l'ancora". Occorre, "abbandonare le energie fossili e respingere il ricatto delle grandi aziende energetiche su istituzioni e forze politiche, significa - conclude Fratoianni - fare delle scelte quotidiane anche dolorose o di minoranza, ma con l'obiettivo che riteniamo prioritario di dare un contributo essenziale alla salvaguardia del nostro futuro, e di perseguire un mondo più democratico e rispettoso. E su questo non intendiamo arretrare di un millimetro". (Rin)