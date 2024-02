Turchia: Erdogan visita le zone colpite dal terremoto, consegnate case agli sfollati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, ha partecipato alle commemorazioni in vista del primo anniversario del terremoto che il 6 febbraio 2023 ha colpito il sud-est del Paese. Oggi ha partecipato in video collegamento alla consegna di 10.090 case nel distretto di Islahiye, nella provincia di Gaziantep. Ieri, 3 febbraio, il capo dello Stato ha presenziato al sorteggio di 7.275 abitazioni ad Hatay, altro centro colpito dal terremoto. Il sisma dello scorso anno ha provocato la morte di 53.537 in 11 province del sud del Paese, colpendo direttamente oltre 14 milioni di persone. Il terremoto ha provocato oltre 107.000 feriti in una vasta area di 120.000 chilometri quadrati. Erdogan continuerà nei prossimi giorni le sue visite nelle regioni colpite dal terremoto, tra cui Kahramanmaras, Sanliurfa, Adiyaman ed Elazig. (Tua)