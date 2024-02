FI: Ferrante, conclusa stagione congressuale, ha generato curiosità e partecipazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi si sono conclusi i congressi provinciali e di grande città di Forza Italia. Le assise hanno portato al rinnovo dei coordinamenti provinciali e delle grandi città ed all’elezione dei delegati al congresso nazionale". Lo afferma in una nota Tullio Ferrante, sottosegretario al Mit, deputato e responsabile nazionale adesioni di Forza Italia. "E' stata - prosegue - una stagione congressuale che, pur segnata dalla terribile perdita del nostro amato leader Silvio Berlusconi, ha generato curiosità e partecipazione nella nostra classe dirigente sui territori che continua a credere nel ruolo di Forza Italia, nei suoi valori liberali, garantisti, europeisti ed atlantisti, nella sua ormai collaudata pratica di buon governo. In altre parole, in quella creatura politica rivoluzionaria che dal 1994, grazie al geniale intuito del nostro presidente Silvio Berlusconi, ha profondamente cambiato la storia dell’Italia moderna. Questo successo si consolida a valle di uno strepitoso dato del tesseramento: 110 mila adesioni per l’anno 2023. Un plauso va all’organizzazione del partito guidata dall’amico Francesco Battistoni che, con equilibrio e pazienza, ha coordinato la regia congressuale e naturalmente all’autorevole guida del segretario nazionale Antonio Tajani", conclude.(Com)