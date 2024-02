Ex Ilva: Urso, decreto approvato in Cdm risponde pienamente ad aspettative imprese e lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- "Il decreto che abbiamo recentemente approvato in Cdm, contenente le misure per l’indotto dell’ex Ilva, corrisponde pienamente alle aspettative delle nostre imprese e dei nostri lavoratori, trovando soluzioni innovative ed efficaci per salvaguardare la filiera. Sono le stesse associazioni di categoria a dirlo", sottolinea su X il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso. "Siamo soddisfatti anche del recente giudizio del tribunale di Milano, in merito al decreto sull’amministrazione straordinaria, che non lascia alcun dubbio sul pieno rispetto delle regole europee e dei nostri dettami costituzionali. Insieme, ora, per rilanciare la siderurgia italiana", conclude. (Rin)