Medio Oriente: Celli, appello al governo da Roma e altre città, fermare guerre

- Un appello al governo e a tutti i livelli politici mondiali "affinché mettano in primo piano il processo di pace e la diplomazia. Mettiamo fine ai conflitti a partire del Medio Oriente, dando priorità alla vita e alla dignità umana e non alle logiche delle armi". Lo ho affermato la presidente dell'Assemblea capitolina, Svetlana Celli, al convegno "Pace in Medio Oriente: la forza delle città", a Firenze. "Dobbiamo reagire, perché ogni singolo cittadino, la politica, il mondo dell'associazionismo, può rappresentare un tassello prezioso per promuovere la cultura della pace - ha aggiunto -. Firenze, come Roma, sono città aperte, inclusive, multietniche, che hanno fatto dell'ospitalità anche motivo del loro sviluppo e identità e orgoglio. Allora, in questa fase storica abbiamo un grande dovere morale che richiede la massima sensibilità e responsabilità istituzionale. Costruire la pace è un imperativo, facendo tesoro della memoria e della nostra storia recente". (Rer)