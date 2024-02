Roma: Magi, Meloni e Piantedosi vengano a Ponte Galeria, Cpr vanno chiusi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi al Cpr di Ponte Galeria un ragazzo di 22 anni si è tolto la vita impiccandosi. Era disperato", scrive su X il segretario e deputato di +Europa, Riccardo Magi commentando quanto avvenuto nel Cpr di Roma. "Ha lasciato sul muro un ritratto di se stesso con sotto un testo in cui ha scritto che non resisteva più, che sperava che il suo corpo fosse portato in Africa e che la sua anima avrebbe risposato in pace. Questi luoghi - prosegue - sono un buco nero del diritto, un inferno da ogni punto di vista. Invito la presidente Meloni e il ministro Piantedosi a venire qui, a vedere quello che ho visto io parlando con gli altri detenuti questa mattina. Questi luoghi vanno chiusi". (Rin)