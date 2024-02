Medio Oriente: ministro Esteri Israele condanna sputi contro monaco benedettino a Gerusalemme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri israeliano, Israel Katz, ha condannato l’aggressione di matrice anti-cristiana avvenuta a Gerusalemme, dove delle persone hanno sputato al monaco benedettino Nikodemus Schnabel. "La libertà di religione deve essere tutelata in ogni momento. Ancora una volta assistiamo a un brutto episodio di sputi contro rappresentanti del cristianesimo a Gerusalemme - ha affermato -. Condanno fermamente i terribili gesti nei confronti degli esponenti di altre religioni. Sotto il Governo dello Stato di Israele, a tutti coloro che professano qualsiasi religione sarà garantita la totale libertà di culto, come mai prima d’ora". La polizia israeliana ha arrestato due giovani ebrei ortodossi per i fatti e ora si trovano agli arresti domiciliari. Il Patriarcato Latino di Gerusalemme ha condannato “l’attacco ingiustificato e vergognoso” con Schnabel. (Res)