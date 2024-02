Sociale: tanti volontari e senza fissa dimora a cerimonia per Modesta Valenti a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A 41 anni dalla sua scomparsa, in tanti, tra volontari e senza fissa dimora, hanno reso omaggio questa mattina, nella basilica di Santa Maria in Trastevere, a Modesta Valenti, la donna che il 31 gennaio 1983 morì alla stazione Termini perché, essendo sporca, un’ambulanza si rifiutò di portarla in ospedale. Lo riferisce una nota della Comunità di Sant'Egidio. Insieme a lei, durante la celebrazione, promossa come ogni anno dalla Comunità di Sant’Egidio, sono stati ricordati i nomi di alcune fra le tante persone che sono morte in strada a Roma negli ultimi anni. Per ognuna di loro è stata accesa una candela davanti all’icona dipinta in onore di Modesta. (segue) (Com)